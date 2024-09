Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Sportheim des SV Dammheim eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, wurden Tresore gestohlen. Dort war Bargeld in fünfstelliger Summe gelagert. Die Polizei bittet Zeugen, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.