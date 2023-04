Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster in ein Restaurant in der Landauer Pestalozzistraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise zu Tat oder Tätern bitte an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.