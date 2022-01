Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räume der Kinder- und Jugendpsychotherapie der Landauer Uni in der Ostbahnstraße eingebrochen. Wie die Kriminalpolizei auf Anfrage mitteilt, sei von einem hohen Sachschaden auszugehen, da im Inneren viele Türen aufgebrochen wurden. Was gestohlen wurde, sei noch nicht abschließend erfasst, sagt ein Sprecher der Kripo. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.