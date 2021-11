Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in die Integrierte Gesamtschule in der Landauer Schneiderstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter gleich drei Fenster eingeschlagen. Im Gebäude wurde das gesamte Inventar der drei Räume durchwühlt. Weiter in die Schule konnten die Täter aber nicht vordringen – die Türen waren verschlossen. Inwieweit aus den teils geöffneten Schränken Wertgegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Überprüfungen, teilt die Polizei weiter mit. Der an den Fenstern entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.