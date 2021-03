Unbekannte Täter sind Donnerstag zwischen 21.45 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Landauer Mühlhausenstraße eingebrochen. Der Einbruch dürfte nicht geräuschlos abgelaufen sein, vermutet die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, verdächtige Beobachten unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.