Unbekannte sind am Dienstag zwischen 23.30 und 23.45 Uhr in eine Gaststätte und ein benachbartes Tennisheim in der Bahnhofstraße in Steinfeld eingebrochen. Die Gesamtschadenshöhe könne noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Die Beamten bitten Menschen, die in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.