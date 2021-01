Mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 2 und 3 Uhr in eine Filiale einer Bäckerei in der Landauer Königstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die Täter zunächst bei dem Versuch, eine Seiteneingangstür in der Königstraße aufzuhebeln. Durch ein Fenster in der Trappengasse verschafften sich die Täter dann Zutritt in die Filiale. Es wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Landauer Kriminalpolizei unter 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.