Der Polizei Landau ist am Montagmorgen der Einbruch in eine Bäckereifiliale in Herxheim in der Straße Im Riegel gemeldet worden. Vor Ort stellten die Beamten eine eingeschlagene Scheibe fest. Im Innern waren mehrere Schränke geöffnet worden. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.