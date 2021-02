Unbekannte haben am Montag gegen 22 Uhr versucht, in den Gillet-Baumarkt in Landau einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, stiegen die Täter zunächst über einen Zaun, bevor sie anschließend eine Tür aufhebelten. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.