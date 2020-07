In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte zwei Automaten zur Fahrzeugreinigung bei einer Tankstelle in der Dammühlstraße in Landau aufgebrochen. Die Polizei kann den Schaden noch nicht beziffern. Auch zur Höhe des Diebesguts kann sie noch keine Angaben machen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.