In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte ihr Unwesen in den Weinbergen getrieben: Sie haben Trauben auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern mit Diesel besprüht. Zwischen Schweigen und Weißenburg, ganz in der Nähe des Pauliner Schlosses, haben die Unbekannten ungezählte Spätburgunder-Trauben unbrauchbar gemacht. Laut Polizei richteten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.