Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Landauer Trappengasse mehrere Hauswände mit blauer Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.