Unbekannte haben mit Kirschen die Fassade der protestantischen Kirche in Schweigen-Rechtenbach. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat Sonntag und Montag ereignet haben muss. Der Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 99340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.