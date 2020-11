Im Kurpark wurden von Unbekannten drei Kugelleuchten beschädigt. Entdeckt wurden die umgestürzten Lampen laut Polizei am Donnerstag um 21.15 Uhr. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.