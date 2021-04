Am späten Samstagnachmittag wurden durch Unbekannte an einem in der Tischbergerstraße in Bad Bergzabern abgestellten schwarzen Opel Corsa mutwillig die vorderen und der hintere Scheibenwischer verbogen und abgerissen, teilt die Polizei mit. Außerdem wurde der linke Außenspiegel aus seiner Halterung gerissen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06343 93340 zu melden.