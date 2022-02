Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sieben Linienbusse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft auf dem Firmengelände in der Landauer Straße Im Justus beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wird der Schaden auf rund 6000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.