Durch enorm laute Fahrgeräusche wurde eine 24-Jährige Autofahrerin darauf aufmerksam, dass an ihrem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Als sie nachschaute, entdeckte sie, dass jemand den Katalysator ihres Autos ausgebaut und mitgenommen hatte. Das kommt immer wieder mal vor: Die Diebe verkaufen die Edelmetalle in den Geräten. Nach Angaben der Landauer Polizei war das Auto am Donnerstag zwischen 20.30 und 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße abgestellt gewesen. Dieser Parkplatz sei gut frequentiert gewesen, deshalb hofft die Polizei nun auf Hinweise zur Tataufklärung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 bei der Polizei in Landau zu melden.