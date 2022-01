Das Verbot der unangemeldeten Kundgebungen, die als sogenannte Montagsspaziergänge bekannt geworden sind, ist am Dienstag ausgelaufen. Warum es nicht verlängert wurde, erklären die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung des Landes biete aus Sicht der drei Kommunen „aktuell ausreichend wirksame Instrumente, um zum Schutz der Bevölkerung gegen illegale Zusammenkünfte und unkontrollierte Menschenansammlungen im öffentlichen Raum vorzugehen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Allgemeinverfügungen seien zwischen den Jahren noch einmal verlängert worden, um Polizei und Ordnungskräften den Rücken zu stärken und ein klares Signal gegen die nicht angemeldeten Versammlungen zu senden.

„Kleine Minderheit“

Nun hätten sich aber die Vorzeichen geändert: Es treffe sich ohnehin nur „eine kleine Minderheit und zunehmend weniger Menschen“ zu den Kundgebungen. Die Verwaltungschefs betonen, dass es sich weiter um unangemeldete Versammlungen handele, bei denen bewusst auf die Anmeldung verzichtet werde, um Auflagen wie eine Maskenpflicht zu umgehen.

Es zeige sich am Beispiel der am Montag in Bad Bergzabern abgehaltenen Kundgebung, „dass es möglich ist, unter Einhaltung der rechtlichen und behördlichen Vorgaben konstruktiv und friedlich das im Grundgesetz verankerte Versammlungsrecht wahrzunehmen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In den Informationen des Landes zur neuen Verordnung heißt es ausdrücklich, dass Versammlungen erlaubt sind. Die zuständige Behörde kann Auflagen erteilen – insbesondere Maskenpflicht und Abstandsgebot. Derzeit dürfen sich nicht-immunisierte Personen nur alleine, mit Personen des eigenen Hausstands oder höchstens zwei Personen eines weiteren Hausstands im öffentlichen Raum treffen.