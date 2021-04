Vor Kurzem noch trugen sie die neueste Mode zur Schau, jetzt stehen sie Schülern der Konrad-Adenauer-Realschule (Kars) plus in Landau im Kunstunterricht Modell: Schaufensterpuppen aus dem Fundus des Kaufhofs. Nach Angaben von Rolf Epple hat die Rolf-Epple-Stiftung mit dem Eigentümer der Kaufhof-Immobilie, Ehret & Klein aus Starnberg, vereinbart, Inventar aus dem Kaufhof für gemeinnützige Zwecke zu veräußern. Dagmar Müller, Kunstlehrerin an der Kars, wird nun mit der Kunst AG daran gehen, die Puppen kreativ zu gestalten. Ob sie bunt bemalt, beklebt oder mit Naturmaterialien verschönert werden, ist noch völlig offen, heißt es in der Pressemitteilung.