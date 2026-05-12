Unbekannte haben bei Hochstadt eine größere Menge Asbestplatten illegal abgeladen. Nach Angaben der Polizei leitete die Kriminalpolizei Landau Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat ein. Ein Zeuge meldete den Fund am Samstag, 9. Mai, gegen 15 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen der B272 und dem Sportgelände des VfB 1921 Hochstadt. Der genaue Tatzeitraum steht bislang nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 287 0 oder per E-Mail an kilandau.k41@polizei.rlp.de.