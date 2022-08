Die extreme Hitzewelle ist (vorerst) vorüber, aber dennoch bleibt es trocken. Aus diesem Grund bitten Vogel- und Tierschützer aus der Region die Bevölkerung, den Tieren Trinkstellen anzubieten. „Stellen Sie Vogeltränken oder Blumentopf-Untersetzer mit Wasser bereit.“

„Viele Wildtiere sind am Verdursten, weil die angestammten Trinkstellen am Versiegen sind und die Tiere bei der Witterung keine langen Wege gehen oder fliegen können.“ Das sagen Peter Keller von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) und Ingeborg Keller vom Naturschutzbund Nabu. Die Tränken sollten täglich nachgefüllt werden. An ihren Rand können Steine angelegt werden, damit auch Insekten, die an das Wasser wollen, leichter rankommen sowie landen und abfliegen könnten. Auch können die Steinchen als Ausstiegshilfe dienen, falls eine Biene oder andere Insekten ins Wasser fallen.

Täglich reinigen

Verschmutzungen sollten ohne chemische Reiniger oder Seife entfernt werden, falls dies nötig ist. Grundsätzlich sollten die Schalen täglich gereinigt werden, damit Krankheitserreger sich nicht vermehren, teilt der Nabu auf seiner Internetseite mit. Es habe beispielsweise in den vergangenen Jahren zahlreiche Todesfälle bei Grünfinken durch einen Parasiten gegeben, der auch durch das Wasser in Wasserschalen seinen Wirt wechseln könne.

Eine ganz besondere Bitte richten Ingeborg Keller und Peter Keller „an Leute, die am Ortsrand wohnen: Wenn möglich, füllen Sie regelmäßig trocken gefallene Pfützen oder Wasserstellen im Außenbereich auf, denn dort können sich dann Igel, Eichhörnchen oder kleine Nager bedienen“.