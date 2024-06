Das Umweltamt der Stadt Landau lädt für Dienstag, 11. Juni, zu einem ökologischen Spaziergang durch die Reiterwiesen an.

Auf etwa drei Kilometern erfahren Teilnehmer Wissenswertes über die Entwicklung der Reiterwiesen und ihren Wert für den Naturschutz. So wird es bei dem Spaziergang darum gehen, welche Tiere sich in den Reiterwiesen tummeln und warum sie gerade diese extensiven Wiesen als Lebensraum so schätzen.

Wie es gelingt, derartige Lebensräume herzustellen und zu sichern, wird am Beispiel der Galloway-Beweidung erläutert. Mit dabei sind ihr Besitzer Jürgen Wagenblatt. Zur Bewahrung ökologisch hochwertiger Lebensräume in den Reiterwiesen trägt auch die Naturstiftung Südpfalz beim etwa durch die Herstellung von Teich-Biotopen bei. Darüber wird ihr Vertreter Bastian Bayer berichten. Mit dabei sein wird auch Professor Martin Entling aus dem Fachbereich Natur- und Umweltwissenschaften der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.

Treffpunkt ist um 17 Uhr an der kleinen Brücke am westlichen Ende der Straße Am Lohgraben. Um Anmeldungen per E-Mail an doreen.wenz@landau.de wird gebeten. Festes Schuhwerk wird empfohlen.