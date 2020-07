Die Polizei hat eine Umweltsünderin in Dörrenbach überführen können. Die Frau hatte am Montag mehrere Säcke mit Unrat an einem Waldweg abgestellt. Anhand von diversen Briefstücken inzwischen des Mülles konnte sie ausfindig gemacht werden. Die Frau wurde dazu aufgefordert, den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Zudem wurde sie wegen Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt.