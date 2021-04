Der Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft der Südlichen Weinstraße schreibt in diesem Jahr den Umweltpreis für Kinder und Jugendliche in Verbindung mit den Kulturtagen der Südlichen Weinstraße aus. „Die Corona-Pandemie zwingt uns dazu, Gewohnheiten zu überdenken und kreative Wege zu gehen. In diesem Sinne soll der Umweltpreis neu gedacht werden“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt.

Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden. Und so funktioniert es: Den am Umweltpreis teilnehmenden Schulen, Kindergärten und Jugendgruppen werden Künstler zugeordnet, die gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Kunstobjekte zum Themenfeld Naturschutz und Kunst erarbeiten. Der Preis soll zur Eröffnung der Kulturtage im November verliehen werden. Die Teilnehmer werden per Losverfahren ermittelt. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Mai. Die Kunstobjekte werden von einer Fachjury bewertet und mit Geldpreisen bedacht.