Immer häufiger werden städtische Mitarbeiter in Landau bedroht oder beleidigt. Das berichtete Oberbürgermeister Dominik Geißler bei seinem Sommer-Pressegespräch. Eine kleine Gruppe von Menschen zeige eine immer geringere Akzeptanz gegenüber staatlichem Handeln und verschlechtere somit das Klima in der Stadt. Das betreffe nicht nur die Mitarbeiter des Ordnungsamts in Uniform, sondern alle.

Das zeige sich auch daran, dass Überlastungsanzeigen in der Verwaltung zunähmen. Man habe auch bereits Hausverbote im Rathaus aussprechen müssen. In diesem Zusammenhang appellierte der Oberbürgermeister an die Gesellschaft, respektvoll miteinander umzugehen und das „Betriebsklima“ in der Stadt auf Toleranz aufzubauen.

Ebenfalls forderte Geißler die Medienvertreter auf, sich bei der Themensetzung nicht an kommunalpolitischen Gruppe auf der Plattform Facebook zu orientieren. Diese repräsentierten nicht die Stadtgesellschaft. Es sei ein kleiner Teil der Bevölkerung, der so tue, als könne er die Agenda aller bestimmen. Dabei handele es sich bei diesen Personen um „aggressive Quartalsquerschläger und Querdenker“.