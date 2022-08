Wandern macht Spaß, wenn man auf attraktiven Wegen unterwegs ist und die Beschilderung gut ist. Im Trifelsland hat der Tourismusverein deshalb vor zehn Jahren gemeinsam mit den Ortsgemeinden und dem Forst ein Konzept entwickelt. Nun wird dieses auf den Prüfstand gestellt: Werden die markierten Wanderwege genutzt? Welche Wege sind bei den Waldbesuchern besonders beliebt? Ist die Markierung in Ordnung? Und wo muss nachgebessert werden? Dazu wurde ein Fragebogen erstellt. Jeder, der gerne im Wald unterwegs ist, kann mitmachen. Der Fragebogen ist online unter www.trifelsland.de zu finden. Weitere Infos gibt’s im Büro für Tourismus Annweiler, Am Meßplatz 1, unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de.