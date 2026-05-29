Schon Anfang März wurde es in der RHEINPFALZ angekündigt, jetzt wird es konkret: Die Landauer Burger-King-Filiale wird umfassend modernisiert. Für die Umbauarbeiten bleibt die Filiale von Montag, 1. Juni, bis voraussichtlich Ende Juni geschlossen, wie das Unternehmen mitteilt. Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht nach Angaben der Fast-Food-Kette die komplette Erneuerung des Küchenbereichs. Zudem erhält das Restaurant neue Außenwerbung sowie digitale Menüboards.

Franchisenehmerin und Betreiberin des Standorts in Landau ist Carolin Weber aus dem badischen Brühl. Nach der Schließung der Filiale in Grünstadt Ende des vergangenen Jahres hatten sich viele Südpfälzer gefragt, wie es nun mit weiteren Standorten derselben Betreiberin weitergeht.

Offiziell begründete das Unternehmen die Schließung in Grünstadt mit dem Auslaufen des Mietvertrags zum 31. Dezember 2025. Eine Verlängerung kam offenbar nicht zustande. Internet-Rezensenten hatten Hygienevorwürfe geäußert. Ein Rezensent hatte gar den Verdacht kundgetan, er habe sich dort eine schlimme Lebensmittelvergiftung zugezogen.

Für Landau hatte Burger King bereits Entwarnung gegeben. Statt einer Schließung setze das Unternehmen auf Investitionen in den Standort. Die Filiale besteht seit 2008. Wenn die Arbeiten planmäßig verlaufen, soll das modernisierte Restaurant Anfang Juli wieder öffnen.

Burger King wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Florida. Weltweit betreibt das Unternehmen über 19.000 Standorte in mehr als 120 Ländern. Burger King gehört zu Restaurant Brands International Inc. (RBI), einem der größten Schnellrestaurantunternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von über 40 Milliarden Dollar und mehr als 30.000 Restaurants.