Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig zeichnet in dieser Woche 22 Einrichtungen als „Nachhaltige Schulen“ aus, darunter sind drei Südpfälzer Lehranstalten. Das unter protestantischer Trägerschaft stehende Trifelsgymnasium in Annweiler, die Freie Montessorischule in Landau und die Schwegenheimer Grundschule hätten sich um nachhaltiges Handeln und Umweltschutz verdient gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Die Plaketten werden am Mittwoch, 14. Juli, verliehen.