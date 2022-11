In Nachfolge zum „UArt Festival“ im Sommer auf dem Untertorplatz startet am Freitag, 2. Dezember, im Landauer Strieffler Haus der Künste, Löhlstraße 3, die „UArt Gallery“. Vier Malerinnen und eine Fotografin, alle aus der Ukraine geflüchtet, zeigen bei dem Projekt der Flüchtlings-Community „I am Ukraine“ und der Hilfsorganisation „Brücke nach Lviv“ ihre Werke. Laut Pressemitteilung sind Bilder von Anna Riabenko, Anhelina Kulyk, Oleksandra Zharkova, Tetiana Kovalenko und Halyna Yaroshenko zu sehen. Die ausgestellten Kunstwerke können erworben werden, der gesamte Erlös fließt in Unterstützungsprojekte der Community „I am Ukraine“. Geöffnet ist die Ausstellung an den beiden Wochenenden 2. bis 4. sowie 9. bis 11. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt zur „UArt Gallery“ ist frei.