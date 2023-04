Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 19. Januar steht für gläubige Ukrainer im Zeichen der Taufe des Herrn. Jahr für Jahr tauchen sie aus Tradition in eiskaltes Wasser. Die ukrainische Journalistin Diana Nakonechna, die zurzeit in Insheim lebt, berichtet von zwei Ukrainern, die die Tradition trotz des Krieges aufrecht erhalten wollen.

Im Januar gibt es einige Feiertage für Ukrainer. Neujahr am 1., Weihnachten nach dem alten Kalender am 7., das alte Neujahr am 14. und die Taufe des Herrn am 19. Januar, in der Ukraine auch „Vodokhreshcha“