Am Samstag, 24. August, ist der Nationalfeiertag der Ukraine, an dem die 1991 erreichte Unabhängigkeit des Landes gefeiert wird. Aufgrund des russischen Angriffskriegs hat der Tag für die Ukrainer eine zusätzliche Bedeutung: Er stärkt ihr Gefühl des Zusammenseins und der Gemeinsamkeit.

In Landau möchte die Gemeinschaft der in der Südpfalz lebenden ukrainischen Flüchtlinge, die sich „I am Ukraine“ nennt, den Nationalfeiertag nutzen, um mit den Südpfälzern das UArt Festival zu feiern, ein Kultur- und Mitmachfest auf den Untertorplatz am Deutschen Tor in Landau. Darauf hat Hans-Ludwig Tillner hingewiesen. Los geht’s um 14 Uhr mit folkloristischer, aber auch moderner ukrainischer Musik, Tänzen und Instrumentalbeiträgen. Außerdem gibt es Angebote zum gemeinsamen Malen und Basteln. Eine Verkaufsausstellung ukrainischer Handwerkskunst rundet das Programm ab. Zur Erfrischung können ukrainische Spezialitäten probiert werden.

Oberbürgermeister Dominik Geißler wird gegen 15 Uhr zum Mitfeiern kommen. Neben dem ukrainischen Organisationsteam um Svitlana Kryvulia, Natalia Jaschtschenko, Yulia Pletnyova und Lyubov Taran ist von Landauer Seite Hans-Ludwig Tillner mit Unterstützern seiner privaten Hilfsorganisation „Brücke nach Lviv“ dabei. Er hat den Zauberer Ted Louis (Peter Karl) ist am Nachmittag mit einer Einlage von der Partie.