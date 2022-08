Rund 90 Ukrainer, die meisten Frauen, Kinder und Jugendliche, haben am Mittwochabend ab 19 Uhr an der Landauer Stiftskirche für ein Ende des Ukrainekriegs demonstriert. Darunter war auch Bürgermeister Matthias Ackermann, der mit den meisten der 23 Geflüchteten nach Landau gekommen war, die in Birkenhördt Aufnahme gefunden und sich nach Angaben des Bürgermeisters bestens integriert haben. Anlass der Kundgebung war der Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine, normalerweise ein freudiges Fest. Diesmal flossen beim gemeinsamen Singen der Nationalhymne Tränen. Es gab Forderungen nach einem Ende des „besch... Krieges“ oder nach Freiheit für die Verteidiger des Asov-Stahlwerks. Vor allem aber waren Sonnenblumen, blau-gelbe Flaggen und Herzen, Friedenstauben und Peace-Zeichen, aber auch „Danke, Landau“-Schilder zu sehen. Ein dickes Dankeschön von Organisator Ruslan Rashapov und viel Applaus der Geflüchteten gab es auch für Daniel Grimm von der ehrenamtlichen Aktion Miteinander - füreinander Südpfalz, die sich sozial engagiert und sich der Ukrainer annimmt. Grimm hat eine Whatsapp-Gruppe für die Ukrainer eingerichtet.