Mittwoch, 24. August, ist ein besonderes Datum für die Ukraine: Am 24. August 1991 hatte sich das Land nach dem Zerfall der Sowjetunion für unabhängig erklärt. Das wird normalerweise ausgelassen gefeiert, doch dieses Jahr stellt sich deses Jahr anders dar: Vor exakt sechs Monaten tobt der russische Angriffskrieg. Nach Angaben von Ruslan Rashapov, der seit vielen Jahren in der Südpfalz lebt und mit seiner Familien und Freunden Hilfen für seine Landsleute organisiert hat, sind die Ukrainer weltweit dazu aufgerufen, sich um 19 Uhr an zentralen Plätzen zu versammeln, um für den Frieden zu demonstrieren. Eine solche Kundgebung ist auch bei der Stadtverwaltung Landau angemeldet worden. Sie soll am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Stiftsplatz stattfinden. Rashapov rechnet damit, dass neben Geflüchteten auch etliche von deren Gastgebern und Freunden vor Ort sein werden.