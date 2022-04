Das Landauer Haus der Jugend lädt gemeinsam mit der Mobilen Schulsozialarbeit, der Jugendbeteiligung und der Streetwork Landau Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, am Samstag, 7. Mai, zwischen 14 und 17 Uhr zu einem Begegnungscafé in die Waffenstraße 5 ein. Es soll Kaffee, Kuchen, Spiele und Bastelangebote geben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Das Organisationsteam hofft auf viele ukrainische Gäste und deren Begleiter und auf Unterstützerinnen und Unterstützer: Um die Sprachbarrieren zu verringern, werden für den Nachmittag noch Übersetzende gesucht. Sie werden gebeten, Kontakt mit der städtischen Jugendförderung per E-Mail an nadine.boenicke@landau.de aufzunehmen. Kuchenspenden sind willkommen und sollten ebenfalls per E-Mail an carlotta.kostrzewa@landau.de angekündigt werden.