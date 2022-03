Bisher sind rund 60 Menschen aus der Ukraine in Landau eingetroffen. Einige seien in städtischen Wohnungen, die überwiegende Mehrheit aber in Privatwohnungen untergebracht, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Behörden rechnen noch mit deutlich mehr ankommenden Geflüchteten in den nächsten Wochen. Das Gebäudemanagement und das Sozialamt prüften derzeit den angebotenen Wohnraum. Sollten alle Wohnungen angemietet werden, gäbe es Raum für 300 Menschen, die wegen der Invasion Russlands geflohen sind. Da auch diese wohl nicht ausreichen werden, plane die Stadt derzeit, weitere Notunterkünfte zu errichten, sagt Oberbürgermeister Thomas Hirsch.

Haustiere in einigen Wohnungen nicht erlaubt

Für die Wohnungen würden derzeit Möbel gesucht – vor allem gut erhaltene Betten und Kinderbetten ohne Matratzen, kleinere Kleiderschränke, Tische, Stühle und Waschmaschinen. Wer spenden möchte, kann das Angebot möglichst mit Bild auf dem städtischen Ukraine-Hilfsportal unter hilfe.engagement-landau.de einstellen. Die Möbel würden dann begutachtet und der Transport organisiert, versichert die Verwaltung.

Weiterhin werden Pflegestellen für Haustiere gesucht. Wer einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier übergangsweise bei sich aufnehmen möchte, wird von der Stadt gebeten, dies in das städtische Ukraine-Hilfsportal unter „Sonstiges“ einzutragen. „Die Pflegestellen werden gebraucht, da in vielen angemieteten Wohnungen und in den Notunterkünften keine Haustiere erlaubt sind“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.