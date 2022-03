Die Stadt Landau sucht Menschen, die ehrenamtlich Russisch oder Ukrainisch übersetzen können. Damit will man Vorsorge für wahrscheinlich ankommende Kriegsflüchtlinge zu unterstützen. Entsprechende Meldungen nimmt die städtische Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de entgegen.