Der Landauer Verein Toleranz und Menschlichkeit sowie die Stiftskirchengemeinde rufen für Samstag, 10 bis 16 Uhr, zu einer Spendensammlung an der Kirche für einen Transport an die polnisch-ukrainische Grenze auf. Initiiert hat die Aktion der Weingartener Heizungsbauer Jörg Steiger, der mit seinen Wagen auch den Transport in der kommenden Woche übernehmen wird. Gebraucht werden Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Konserven, Schmerz- und Verbandsmittel, sowie Decken, Isomatten und Schlafsäcke. Geld könne per Paypal auch an @suedpfalztom unter dem Verwendungszweck ,Hilfsgüter Ukraine' gespendet werden – davon würden ausschließlich benötigte Hilfsgüter angeschafft, versichert der Verein.