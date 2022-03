Die Ehrenamtsbeauftragte Angelika Kemmler und der Verein Leben und Kultur laden für Donnerstag, 18 Uhr, zu einem Informations- und Koordinationstreffen für Menschen, die an einem Engagement in der Flüchtlingshilfe interessiert sind, ins Haus am Westbahnhof ein. „Neben Sachspenden und Angeboten für Unterkünfte erreichen uns inzwischen aber auch Anfragen von Vereinen, Schulen und Organisationen, die gerne unterstützen möchten. Diese Akteure möchten wir zusammenbringen und gemeinsam überlegen, wie die Aufnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer gelingen kann“, sagt Kemmler laut einer Mitteilung. Anmeldung unter tickets.hausamwestbahnhof.de. Vereine und Initiativen werden gebeten, mit maximal zwei Personen teilzunehmen. Es gilt die 3G-Regel.