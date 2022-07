„I am Ukraine“ – klingt wie ein Kunstprojekt, ist aber eine Selbsthilfegruppe geflüchteter Ukrainer. Sie laden für den heutigen Samstag zu einem Mitmach-Treff.

Die Selbsthilfegruppe wurde von Studierenden gegründet, die zwischenzeitlich auch an der Landauer Uni eingeschrieben sind, berichtet Hans-Ludwig Tillner, der die Hilfsaktion Brücke nach Lwiw ins Leben gerufen hat. Die „I am Ukraine“-Initiative unterhalte einen Treffpunkt in der Landauer Poststraße. Von hier aus würden Spendensammlungen durchgeführt, Flüchtlinge können sich mit Kleidung, Spielsachen und weiteren Gütern eindecken – „und es ist einfach auch ein Kommunikationstreff mit Landsleuten“, sagt Tillner. Organisiert werde der Treffpunkt von Anna Izmalkova und Artem Kryvulia. Die Gemeinschaft sei inzwischen rund 150 Personen stark.

Es gibt ein Fest

Die Gruppe möchte sich am heutigen Samstag mit einem Kennenlern- und Mitmach-Fest den Landauern vorstellen. Von 14 bis 18 Uhr ist beim „UArt“-Festival auf dem Untertorplatz vor dem Deutschen Tor Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, künstlerisch kreativ zu sein und zu feiern.

Geplant seien gemeinsames Malen und Singen, eine Präsentation ukrainischer Folkloreartikel sowie das Angebot kleiner typischer ukrainischer Spezialitäten. Auf Schautafeln werde mit Fotos über das Schicksal einzelner Flüchtlinge berichtet, kündigt Tillner an. Und natürlich gebe es künstlerische Darbietungen vom Gesang über Instrumentalsoli bis hin zum Hip-Hop-Dance. Die ganze Bandbreite von Folklore bis modern sei somit abgedeckt. Tillners Initiative Brücke nach Lwiw helfe bei der Organisation des Fests, berichtet der Landauer.

Spenden-Adresse gibt’s im Netz

Schirmherr des Fests ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Die Integration von geflüchteten Mensch in unsere Stadtgemeinschaft ist uns ganz besonders wichtig“, betont Hirsch laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Ein solches Festival ist eine wirklich schöne Gelegenheit, um mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und sich dabei gegenseitig besser kennenzulernen.“ Er dankt dem Organisationsteam für deren Initiative und hoffe, dass zahlreiche Landauer das Festival im Herzen der Stadt besuchen werden.

Spenden, die bei dem Fest am Deutschen Tor gesammelt werden, verwendet „I am Ukraine“ zur Unterstützung von humanitären Hilfen für die Ukraine. Nähere Infos finden sich im Netz unter www.iamukraine.de.