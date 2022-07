Im Juni hat es einen saison-untypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 386 auf 10.996 Arbeitslose gegeben. Als Ursache dafür nennt die Agentur für Arbeit in Landau (die für Landau und Neustadt sowie die Kreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße zuständig ist) die Betreuung ukrainischer Geflüchteter in den Jobcentern. Die Arbeitslosenquote ist von 4,0 auf 4,2 Prozent gestiegen. Trotz dieser Zahlen ist eine Erholung nach der Corona-Krise klar erkennbar: Im Juni 2021 gab es rund 920 Arbeitslose mehr als heute und die Quote lag bei 4,5 Prozent. Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Arbeitsagentur sagte: „Die positive Entwicklung der letzten Monate wird aktuell gebremst durch gestörte Lieferketten, Materialknappheit und Teuerungen, unter denen die Wirtschaft leidet.“ Bei den Zahlen schlügen sich jedoch vor allem die im Juni begonnenen Betreuungsaktivitäten für Ukrainer nieder. Mitte des Monats waren bei den drei Jobcentern rund 1300 erwerbsfähige Personen aus der Ukraine registriert. Weitere kämen noch dazu.

Die Betriebe in der Region meldeten im Juni rund 760 freie Stellen. Mit jetzt 4537 unbesetzten Stellen gab es laut Agentur einen weiteren Jahreshöchststand. Seit Oktober 2021 wurden 2380 Ausbildungsplätze gemeldet, 194 mehr als im Vorjahreszeitraum. Rund die Hälfte sei noch unbesetzt.