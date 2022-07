Ende Juni lebten 122 ukrainische Geflüchtete in der VG Annweiler, wie die Verwaltung auf Anfrage der Grünen mitgeteilt hat. 13 leben in zwei Flüchtlingsunterkünften der VG, der Rest ist privat untergebracht. Die meisten Ukrainer sind in Annweiler, Eußerthal, Silz und Waldrohrbach aufgenommen worden. 16 gemeldete Privatunterkünfte im Trifelsland sind noch frei und könnten belegt werden. Von den 31 belegten Privatunterkünften werden sieben kostenlos zur Verfügung gestellt. Laut VG könnten auch bei steigenden Fallzahlen alle Menschen unmittelbar untergebracht werden.