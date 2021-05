Nach knapp drei Monaten Auszeit ist die große Uhr am Alten Kaufhaus in Landau wieder an ihren angestammten Platz zurückgekehrt. Das Ziffernblatt am denkmalgeschützten Gebäude am Rathausplatz ist von einer Fachfirma aus dem Schwarzwald restauriert worden, und auch das Uhrwerk im Inneren wurde im Zuge der Arbeiten komplett überholt. Das rund 100 Kilogramm schwere Ziffernblatt aus Stahl, das rings um den blauen Punkt am Giebel montiert ist, war über die Jahre stark korrodiert, was für unschöne Rostschlieren an der Fassade des Gebäudes sorgte. Bevor die Uhr frisch lackiert und mit neuer Vergoldung am Montag wieder von einem Hubsteiger aus an der Fassade angebracht wurde, wurde die Fassade gereinigt und auch die Fläche hinter dem Ziffernblatt erhielt einen neuen blauen Anstrich. Die Kosten der Maßnahme, für die das städtische Gebäudemanagement verantwortlich zeichnet, belaufen sich auf rund 3000 Euro, teilte die Verwaltung am Nachmittag mit.