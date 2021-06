Die Stefan-Morsch-Stiftung lädt für Montag, 5. Juli, zu einer Typisierungsaktion ins Landauer Impfzentrum. An diesem Tag haben die Besucher der Landeseinrichtung die Möglichkeit, sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen.

Wegen der Corona-Pandemie hat es in den vergangenen Monaten keine Typisierungsaktionen vor Ort gegeben – und das hat zu einem starken Rückgang von Neuregistrierungen geführt, teilen Stiftung, Stadt und Kreis gemeinsam mit. Im Vergleich zu den Vorjahren hätten 15.000 potenzielle Spender weniger in die Datei aufgenommen werden können, berichtet Fabian Korb, der bei der Stiftung für die Spendergewinnung zuständig ist. Dabei sind diese Registrierungen für viele Menschen wichtig.

Denn klar ist bei Krebserkrankungen: Bringen Chemotherapie und Bestrahlung keinen Erfolg und gibt es keinen geeigneten genetischen Zwilling in der Familie, ist beispielsweise für Leukämiepatienten eine Transplantation fremder Stammzellen meist die einzige Chance zu überleben.

So kann sich jeder registrieren

Wer am 5. Juli keinen Termin im Impfzentrum hat, sich aber trotzdem gerne als potenzieller Stammzellspender registrieren möchte, kann dies auch jederzeit über die Homepage der Stiftung tun. Auf dem Online-Registrierungsformular unter www.stefan-morsch-stiftung.de muss man ein paar Fragen beantworten und seine Kontaktdaten angeben. Danach bekommt der Interessierte ein Set mit der Anleitung für eine Speichelprobe per Post zugesendet. Diese schickt man dann einfach wieder an die Stiftung zurück – und steht im Anschluss als potenzieller Lebensretter für Patienten weltweit zur Verfügung.