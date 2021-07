Sie Resonanz auf zwei vorangegangene Termine war so positiv, dass die Stadt, der Kreis SÜW und die Stefan-Morsch-Stiftung am Montag, 19. Juli, von 9 bis 17 Uhr erneut eine Typisierungsaktion anbieten. Möglich ist dies im Landesimpfzentrum in Landau. Mitarbeiter der Stammzellspenderdatei sind vor Ort, um über diese lebensrettende Hilfe für Patienten mit Leukämie und anderen Blutkrebsarten aufzuklären und potenzielle Stammzellenspender zu registrieren.

Denn gibt es keinen geeigneten Spender in der Familie, sind die Erkrankten auf eine Fremdspende angewiesen, wenn Chemotherapie und Bestrahlung keinen Erfolg bringen. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt (beide CDU) mitteilen, war es für die Stiftung wegen Corona sehr schwierig, neue Stammzellspender zu gewinnen. „Aus diesem Grund stellen wir dem Team unsere Räumlichkeiten sehr gerne zur Verfügung.“

Der Corona-bedingte Lockdown hat zu einem starken Rückgang der Neuregistrierungen von möglichen Stammzellenspendern geführt. „Uns fehlen derzeit über 18.000 potenzielle Lebensretter im Vergleich zu den Vorjahren“, berichtet Fabian Korb von der Stefan-Morsch-Stiftung.

Der genetische Zwilling

Bei einer Transplantation fremder Stammzellen müssen die genetischen Gewebemerkmale übereinstimmen, die in einer unendlichen Vielzahl vorkommen. Für manchen Betroffenen kann selbst bei einer weltweiten Suche kein passender Spender gefunden werden. „Deshalb ist es so immens wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich typisieren lassen – damit wir für jeden Patienten den passenden ,genetischen Zwilling’ finden können“, betont Korb.

Eine Registrierung als Stammzellspender ist ganz einfach möglich: Man muss lediglich eine Speichelprobe abgeben und eine Einverständniserklärung ausfüllen. Alle gesunden Erwachsenen bis 40 Jahre können sich kostenlos typisieren lassen. „Aber auch diejenigen, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht als Spender infrage kommen, können uns unterstützen: Indem sie anderen davon berichten und zum Beispiel unsere Beiträge auf Social Media teilen“, betont Korb.

Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz im rheinland-pfälzischen Birkenfeld begeht nach eigenen Angaben in diesem Jahr ihr 35-jähriges Jubiläum. Seit Mitte der 80er-Jahre leistet die gemeinnützige Organisation Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Ein Ziel ist es, Menschen zur Typisierung zu motivieren. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Betroffene und ihre Angehörigen finanziell, wenn diese durch die Erkrankung in Not geraten sind – und begleitet Patienten vor und nach der Transplantation.