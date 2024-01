Der ZDF-Fernsehgottesdienst aus der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt in Herxheim hat rund 690.000 Zuschauer gefunden, teilt das zuständige Pfarramt mit. Dies entspreche einem Marktanteil von 9,4 Prozent. Der Gottesdienst fand am Sonntag, 7. Januar (Taufe des Herrn) um 9.30 Uhr statt. Im Anschluss seien hierzu viele begeisterte Rückmeldungen beim ZDF sowie beim Pfarramt eingegangen, hieß es. Der Gottesdienst könne in der Mediathek des ZDF noch geschaut werden.