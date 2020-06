Der Dammheimer Ortsbeirat will, dass der Umbau der Turnhalle nicht aus den Augen verloren wird. Deshalb ist der Bau eine Priorität für das kommende Jahr.

Wie Ortsvorsteher Florian Maier (SPD) mitteilt, freue man sich im Landauer Stadtdorf auf die Umsetzung des im Zuge der Kommune der Zukunft beschlossene „Leuchtturmprojekt Eine neue Dorfmitte für Dammheim“. Für die Umgestaltung des Platzes vor der Turnhalle stünden die Mittel bereit, „die unbefriedigende räumliche Situation in der Turnhalle selbst sollte aber ebenfalls angegangen werden“, sagt der Sozialdemokrat.

Zudem sollen den Wünschen der Bürgervertreter Dammheims zufolge auch der Fahrradweg an der Alten Bahnhofsstraße und der Hauptweg des Friedhofs in den kommenden Jahren befestigt werden. Außerdem soll die Stadtverwaltung nach einem neuen Standort für die Bushaltestelle in der Alten Bahnhofstraße suchen, damit das Neubaugebiet besser an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden werden kann.