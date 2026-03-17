Seit Ende Februar sind die B10-Tunnel bei Annweiler dicht. So häufig wie noch nie kontrolliert die Polizei dieses Mal den Schwerlastverkehr – und setzt auf technische Hilfe.

Noch für mehrere Wochen sind die B10-Tunnel bei Annweiler wegen Arbeiten unter anderem an der Brandmeldeanlage gesperrt. Während dieser Zeit besteht ein Transitverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tunnel gesperrt sind und deshalb ein Durchfahrtsverbot für Lkw verhängt wurde. Doch dem Eindruck vieler Bürger nach hat die Polizei in einer solchen Phase noch nie so häufig den Schwerlastverkehr kontrolliert wie dieses Mal – nämlich seit der Sperrung Ende Februar täglich.

Die hohe Kontrolldichte begründet das zuständige Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen unter anderem mit dem Verhalten vieler Lastwagenfahrer. Schon bei vergangenen Sperrungen sei festgestellt worden, dass sich viele nicht an das Durchfahrtsverbot sowie die Umleitungsempfehlungen hielten. Das zeige sich auch bei den jetzigen Kontrollen. „Ein weiterer Grund für die aktuell täglich durchgeführten Polizeikontrollen ist die Vielzahl an Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern“, so das Polizeipräsidium. Die Lage werde jedoch fortlaufend neu beurteilt, die Taktzahl der Kontrollen könne also gegebenenfalls angepasst, sprich verringert werden.

Polizei bekommt personelle Hilfe

Zuständig für die Überwachung des Verkehrs auf der B10 zwischen der A65 und Birkweiler ist die Polizeiinspektion Edenkoben, für die von der Sperrung betroffenen Ortschaften Annweiler, Sarnstall und Rinnthal ist wiederum die Polizeiwache Annweiler verantwortlich. Die Polizisten der beiden Inspektionen werden für die Kontrollen auf der Bundesstraße derzeit zum Teil von Kräften des Polizeipräsidiums unterstützt, wie die Behörde gegenüber der RHEINPFALZ mitteilt. Die Anzahl der an den Kontrollen beteiligten Polizisten schwankt den Angaben zufolge, es könnte mal zwei Kräfte im Einsatz sein, aber auch mal 30 wie bei einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll Anfang März.

Die Polizei testet zudem in dieser Woche auch einen sogenannten Enforcement-Trailer auf der B10, also einen Blitzeranhänger. Dieser erkennt die Ausmaße eines vorbeifahrenden Fahrzeugs. Er meldet, ob er beispielsweise ein Auto oder einen Lkw erfasst hat. „Bei Fahrzeugen, bei denen es sich aufgrund der Abmessung um Lkw handeln könnte, löst der Enforcement-Trailer aus und fertigt ein Beweisbild an“, so das Polizeipräsidium.

Blitzeranhänger erfasst Lastwagen

In einem weiteren Schritt überprüft die Zentrale Bußgeldstelle, ob es sich um einen Lkw mit über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht handelt und ob für diesen eine Ausnahmegenehmigung für das Befahren der B10 vorliegt. Geplant sei zudem, so das Polizeipräsidium, dass der Blitzeranhänger während des am Dienstag gestarteten Probelaufs nicht nur Fahrzeugtypen erfasst und meldet, sondern auch prüft, ob sich die Fahrer an die Tempobeschränkungen halten.