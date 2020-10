Die Majolika-Manufaktur in Karlsruhe steigt aus dem ambitionierten Projekt von 14 Großreliefs für den neuen Straßenbahn-Tunnel aus. „Genesis“ heißt das viel diskutierte Vorhaben von Künstler Markus Lüpertz, das im Frühjahr 2017 anlief. Wie die Keramik-Manufaktur mitteilt, sieht sie sich nicht in der Lage, den Großauftrag zu dem vereinbarten Preis umzusetzen. Sie hat mit dem von Kunst-Promoter Anton Goll ins Leben gerufenen Förderverein „Karlsruhe Kunst erfahren“ einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Goll 700.000 Euro von Sponsoren gesammelt. Derzeit ist unklar, ob und wo die geplanten 14 großformatigen Arbeiten fertiggestellt werden können. Eigentlich sollten sie fertig sein, wenn die drei Kilometer lange U-Bahn im Dezember 2021 in Betrieb geht: An den sieben Haltestellen im Untergrund sollten je zwei Reliefs hängen.