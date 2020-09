Der Bienwald-Marathon in Kandel ist nun endgültig abgesagt worden. Die März-Veranstaltung fiel mitten in die Anfänge der Corona-Krise, der Ersatztermin 4. Oktober ist nicht zu halten. „Nach ausdauernden und intensiven Gesprächen mit den zuständigen Behörden“ habe die Leichtathletik-Abteilung den Marathon „schweren Herzens“ abgesagt, so Klaus Jacobs. Der Abteilungsleiter: „Wir verzichten somit 2020 auf die Fortsetzung einer bis dato ununterbrochenen Serie von 44 Veranstaltungen, weil wir glauben, dass wir nur so der großen Verantwortung gerecht werden, die wir für die Aktiven, alle Dienstleister und Helfer tragen.“

Als „Trostpflaster“ werde es am 4. Oktober einen virtuellen Lauf geben. Über seine Social-Media-Kanäle wolle der Verein bekanntgegeben, wie er die Rückabwicklung der Startgelder handhaben wolle.