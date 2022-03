Sie würden geköpft, aus der Verankerung gerissen und umgeschmissen, in einen Garten geworfen oder sind ganz verschwunden – die Streetbuddys, die Verkehrswarnfiguren, die die Stadt Annweiler vor Kurzem im Osterbächel und in der Burgstraße zum Schutz der Kindern aufgestellt hat. Nun meldete Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried erneut Vandalismus an den Figuren. Aber die Stadt lässt sich von mutwilligen Zerstörern nicht von ihrem Konzept abhalten. Nachschub sei schon bestellt, mit der Firma seien bereits Sonderkonditionen vereinbart und ein neuer Standort am Herrenteich ist bereits gefüllt. „Wir werden sie immer wieder aufstellen“, so Seyfried.